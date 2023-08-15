كلية حاسبات ومعلومات علمي علوم بتاخد من كام؟.. مناسبة لسوق العمل

شهد سوق العمل تغيرات كبيرة خلال الفترة القليلة الماضية، بسبب التطورات التكنولوجية، ما دفع أجيال المستقبل من الشباب الملتحقين بالجامعات إلى تغيير وجهة نظرهم في اختيار الكليات، وفقا لوظائف المستقبل، لذا يهتم كثيرون بمعرفة كلية حاسبات ومعلومات علمي علوم بتاخد من كام؟

كلية حاسبات ومعلومات علمي علوم بتاخد من كام؟

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، خاصة طلاب الثانوية العامة، المؤهلين للالتحاق بالجامعات، تستعرض «الوطن» تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات بالمرحلة الأولى، حتى يتسنى للطالب معرفة كلية حاسبات ومعلومات علمي علوم بتاخد من كام؟، لكتابتها في رغبات تنسيق المرحلة الثانية، الذي بدأ صباح اليوم ويستمر عدة أيام.

تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات بالمرحلة الأولى

وجاء تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات بالمرحلة الأولى، على النحو التالي:

حاسبات ومعلومات سوهاج من مجموع 366.5 للشعبة العلمية.

حاسبات ومعلومات قنا من مجموع 365 للشعبة العلمية.

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية من مجموع 364 للشعبة العلمية.

حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي القاهرة من مجموع 345.5 للشعبة الرياضية.

حاسبات ومعلومات المنصورة من مجموع 345.5 للشعبة الرياضية.

حاسبات ومعلومات دمياط من مجموع 345.5 للشعبة الرياضية.

الأماكن الشاغرة لكليات الحاسبات والمعلومات

- حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة.

- علوم حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة.

- حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم.

- حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة.

- حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة.

- علوم حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة.

- حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم.

- حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة.

- حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية.

- علوم حاسبات ومعلومات العريش رياضة.

- حاسبات ومعلومات العريش.

- علوم حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة.

- حاسبات وذكاء اصطناعي السادات.

- علوم حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة.

- حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح.

- علوم حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة.

- حاسبات ومعلومات الأقصر.

- علوم حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة.

- حاسبات ومعلومات الزقازيق.

- علوم حاسبات ومعلومات السويس رياضة.

- حاسبات ومعلومات السويس.

- علوم حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة.

- حاسبات ومعلومات الفيوم .

- علوم حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضةز

- حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم.

- علوم حاسبات ومعلومات المنيا رياضة.

- حاسبات ومعلومات أسيوط رياضةز

- حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة.

- حاسبات ومعلومات بني سويف .

- علوم حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة.

- حاسبات ومعلومات دمياط .

- علوم حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة.

- حاسبات ومعلومات طنطا رياضة.

- حاسبات ومعلومات طنطا.

- علوم حاسبات ومعلومات عين شمس.

- علوم حاسبات ومعلومات قنا رياضة.

- حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة.

- حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية.

- علوم حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة.

- حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم.