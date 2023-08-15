بعد إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق المرحلة الأولى في الثانوية العامة 2023، والذي تضمن بعض كليات حاسبات ومعلومات، زاد البحث عن تنسيق كلية حاسبات ومعلومات لطلاب المرحلة الثانية 2023 جميع المحافظات، كونها إحدى بدائل كلية الهندسة والتي يسعى العديد من الطلاب إلى الالتحاق بها.

تنسيق كلية حاسبات ومعلومات لطلاب المرحلة الثانية 2023 جميع المحافظات

وجاء تنسيق كلية حاسبات ومعلومات لطلاب المرحلة الثانية 2023 جميع المحافظات طبقاً لتوقعات تنسيق العام الماضي 2022 على النحو الآتي:

-كلية حاسبات ومعلومات السويس علوم 359 درجة

- كلية حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 359 درجة

-حاسبات وذكاء إصطناعي حلوان علوم 358 درجة

-حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366 درجة

-حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 365 درجة

-حاسبات ومعلومات دمياط علوم 363 درجة

-حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 363 درجة

-حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 362 درجة

- كلية حاسبات ومعلومات طنطا علوم 362 درجة

-كلية حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 362 درجة

-حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 361 درجة

- كلية حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361 درجة

-كلية حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 361 درجة

-حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم 360 درجة

- كلية حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 360 درجة

-حاسبات وذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 359 درجة

-كلية حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358 درجة

-كلية حاسبات ومعلومات العريش علوم 357 درجة

-حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 357 درجة

- كلية حاسبات ومعلومات 2023 جامعة القاهرة

-كلية حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة لشعبة علمي رياضة 346 درجة

-حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 343 درجة

-حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة 338 درجة

- كلية حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 337 درجة

- كلية حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 337 درجة

- كلية حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 334 درجة

-حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 332 درجة

-كلية حاسبات ومعلومات السويس رياضة 332 درجة

- كلية حاسبات ومعلومات قنا رياضة 328 درجة

- كلية حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 327 درجة

-كلية حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 327 درجة

- كلية حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 326 درجة

-حاسبات وذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 331 درجة

- كلية حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 331 درجة

- كلية حاسبات ومعلومات العريش رياضة 330 درجة

-حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 330 درجة

- كلية حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 329 درجة

- كلية حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 328 درجة.

-تنسيق كلية حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 337 درجة

-حاسبات وذكاء إصطناعي بنها رياضة 335 درجة

- كلية حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 334 درجة

تنسيق كلية حاسبات ومعلومات لطلاب المرحلة الأولى 2023 جميع المحافظات

فيما جاء تنسيق كلية حاسبات ومعلومات لطلاب المرحلة الأولى 2023 جميع المحافظات على النحو الآتي:

- حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 347.5 درجة

- حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 345.5 درجة

- حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 343.5 درجة

- حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342.5 درجة

- حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 366.5 درجة

- حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363 درجة

- حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362 درجة

- حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 362 درجة

حاسبات ومعلومات قنا علوم 365 درجة

-حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 364 درجة.