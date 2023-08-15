«إكسترا نيوز» تستعرض مشروعات غرب مصر التنموية.. أبرزها العلمين الجديدة

استعرضت قناة «إكسترا نيوز» أبرز المشروعات التنموية في غرب مصر.

وجاء من بين هذه المشروعات:

مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية بتكلفة بلغت 28.5 مليار جنيه.

إنشاء أول محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية في واحة سيوة بقدرة 10 ميجاوات.

تنفيذ محور المرحوم علي حميدة بمطروح بطول 10 كيلومترات.

تنفيذ الطريق الدولي الساحلي إسكندرية- مطروح بتكلفة 810 ملايين جنيه.

إنشاء العلمين الجديدة.

إنشاء فندق الماسة بمدينة العلمين الجديدة.

تنمية الساحل الشمالي الغربي من العلمين حتى السلوم.

إنشاء متحف الآثار بمطروح لإلقاء الضوء على تاريخ المدينة الحافل على مر العصور.

بناء وتطوير عدد من المستشفيات لمحافظة مطروح ومن بينها النجيلة والسلوم والعلمين.

بناء وتطوير عدد من المدارس في المراحل التعليمية المختلفة.

إنشاء جامعة العلمين الدولية.

إطلاق المشروع القومي لإنتاج البذور والتقاوي.

إنشاء محطة الفرز والتعبئة للمنتجات الزراعية بقطاع قاعدة محمد نجيب.