رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

محافظ الغربية يناقش أعمال «حياة كريمة» بالمحلة.. تضم 1038 مشروعا

كتب:

رفيق محمد ناصف
11:22 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعا موسعا لمناقشة الخطط الزمنية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز المحلة، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بسرعة تفعيل مشروعات المرحلة الثانية للمبادرة.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع الحضور موقف عدد من القطاعات وهي «الصرف الصحي ومياه الشرب، الكهرباء، التربية والتعليم، الصحة، الشباب والرياضة، الإسعاف، التضامن الاجتماعي».

مشروعات قطاع الصرف الصحي

في قطاع الصرف الصحي، اطلع المحافظ على معدلات تنفيذ 19 مشروعا جار استكمالها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تتراوح نسب تنفيذها 70-95%، بالإضافة إلى 3 مشروعات جديدة توسعات محطات معالجة و7 محطات رفع جديدة.

وفي قطاع الصحة تمت مناقشة المشروعات والتي يبلغ عددها 54 مشروعا جديدا، وقطاع الإسعاف الذي سيشمل 19 مشروعا، وكذلك تم استعراض مشروعات التضامن الاجتماعي والتي ستشمل 15 مشروعا جديدا، منها 6 مشروعات تطوير ورفع كفاءة و9 مشروعات إنشاء جديد.

مشروعات قطاع التعليم

كما استعرض المحافظ خطة المدارس التي تشمل 151مدرسة، ما بين إنشاء جديد وصيانة ورفع كفاءة وتوسعات، بالإضافة إلى مناقشة مشروعات الشباب والرياضة والتي يبلغ عددها 62 مشروعا.

وأكد محافظ الغربية خلال الاجتماع أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تم التحضير لها بشكل مكثف، وذلك عن طريق تحديد الأراضي والمشروعات المخطط تنفيذها والقيام بأعمال الرفع المساحي ووضع التصميمات الهندسية واعتمادها من الجهات المختصة، لافتا أن الأجهزة التنفيذية انتهت من تحديد المشروعات المقترح تنفيذها في مختلف القطاعات الخدمية، طبقا لما تم رصده على أرض الواقع من احتياجات.

تقديم أوجه الدعم 

وأشار «رحمي» إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم أوجه الدعم اللازم لتذليل أيه معوقات قد تعرقل انتظام العمل بالمشروعات المختلفة، وذلك من خلال التنسيق مع الأهالي ورؤساء الوحدات القروية لسرعة توفير عدد من قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ بعض المشروعات، مؤكدا أن مبادرة حياة كريمة تعد أضخم مشروع تنموي في العالم وأكبر مبادرة إنسانية في التاريخ الحديث.

اقرأ المزيد:

الأقصر وأسوان من أوليات مشروعات حياة كريمة.. نسب تنفيذ تصل لـ79.60%

«روتاري مصر» يدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقرى حياة كريمة بالبحيرة

الكشف على 680 مواطنا في قافلة طبية استثنائية ضمن «حياة كريمة» بقنا

محافظ الغربية يوجه بتسريع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

بالأرقام.. نسب تنفيذ مشاريع حياة كريمة في 9 مراكز

نسب تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في المرحلة الأولى.. الوادي الجديد النصيب الأكبر
بقلم رفيق محمد ناصف