مع انطلاق أعمال مكتب التنسيق للمرحلة الثانية، لاختيار رغبات الكليات لطلاب الثانوية العام للعام الدراسي 2023 - 2024 للمرحلة الثانية علمي رياضة، تتعدد الأماكن المتاحة لطلاب المرحلة الثانية علمي رياضة 2023 بالدرجات والنسبة المئوية بالجامعات، بحد أدنى 250 درجة لشعبة علمي رياضة بنسة 60,98%.

الأماكن المتاحة لطلاب المرحلة الثانية علمي رياضة 2023 بالدرجات والنسبة المئوية

وتستعرض «الوطن» الأماكن المتاحة لطلاب المرحلة الثانية علمي رياضة 2023 بالدرجات والنسبة المئوية والتي تضمنها إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كما يلي:

- ألسن الأقصر علمي رياضة

- ألسن الفيوم علمي رياضة

- ألسن المنيا رياضة

- ألسن أسوان

- ألسن بني سويف

- ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة

- ألسن سوهاج

- ألسن عين شمس

- ألسن قناة السويس بالإسماعيلية.

- تربية الإسكندرية علمي رياضة

- تربية الزقازيق علمي رياضة

- تربية السويس

- تربية العريش

- تربية الفيوم رياضة

- تربية المنصورة

- تربية المنوفية بشبين الكوم

- تربية المنيا

- تربية المنيا رياضة

- تربية الوادي الجديد

- تربية أسوان

- تربية أسيوط

- تربية بنات عين شمس

- تربية بنها

- تربية بني سويف

- تربية بور سعيد

- تربية جنوب الوادي

- تربية جنوب الوادي بالغردقة

- تربية حلوان

- تربية دمنهور

- تربية دمياط

الكليات المتاحة بالمرحلة الثانية 2023

- تربية طنطا علمي رياضة

- تربية عين شمس رياضة

- تربية فنية المنيا

- تربية فنية حلوان بالزمالك

- تربية قناة السويس بالإسماعيلية

- تربية كفر الشيخ

- تربية مدينة السادات

- تربية مطروح

- حاسبات وذكاء اصطناعي بنها

- حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة

- حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة

- حاسبات و معلومات العريش رياضة

- حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة

- حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة

- حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة

- حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة

- حاسبات ومعلومات السويس رياضة

- حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة

- حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم شعبة رياضة

- حاسبات ومعلومات المنيا رياضة

- حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة

- حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة

- حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة

- حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة

- حاسبات ومعلومات طنطا رياضة

- حاسبات ومعلومات قنا رياضة

- حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة

- حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة.