عضو الجامعات الخاصة والأهلية: إخطار الطلاب قبل القبول بكل تفاصيل المصروفات

قال الدكتور عبادة سرحان عضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب في الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة 80% و77% بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية، و75% بجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة شرق بور سعيد الأهلية، وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

أماكن الإتاحة

وأضاف سرحان، خلال تصريحات مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي»، أن المؤشرات تعتمد على عدد الناجحين وأماكن الإتاحة ونوعية التعليم، واللجان تجتمع وتقرر الحد الأدنى، مشيرًا إلى أن «انخفاض تنسيق الجامعات الأهلية، يأتي تشجيعًا للجامعات الأهلية.. مجلس الجامعات الخاصة قرر منحهم فرصة أكبر لقبول الطلاب».

معدلات التضخم

وفيما يتعلق بالمصروفات في الجامعات الخاصة، قال إنه يتم إخطار الطلاب قبل عملية القبول بكل تفاصيل المصروفات، سواء ثباتها أو زيادتها السنوية، مستطردًا: «عميلة قبول الطلاب بالجامعات الخاصة تتضمن قواعد معروفة، لكن الطالب يجب أن يكون على معرفة بهذه التفاصيل، ونسبة الزيادة، وفقًا لمعدلات التضخم، وبالتالي الطالب يكون على على بذلك من البداية.. والزيادات معقولة من 5 لـ10%».