مذيعة «إكسترا نيوز»: مشروعات غرب مصر تستهدف توظيف مليون و500 ألف

في تغطية خاصة لقناة «إكسترا نيوز»، استعرضت مشروعات غرب مصر، ورصدت مذيعة إكسترا نيوز أبرز مشروعات غرب مصر.

تنمية القطاع الغربي

وقالت: «تنمية القطاع الغربي من الدولة وتحديدا الساحل الشمالي الغربي من العلمين وحتى السلوم وذلك بعد ماعاناة هذه المنطقة منذ عقود طويلة من الإهمال في مختلف القطاعات الخدمية».

المشروع القومي لقطاع الساحل الشمالي الغربي

وأكملت: «المشروع القومي لقطاع الساحل الشمالي الغربي يمتد نطاقه لمسافة تقدر نحو 500 كيلو متر طولي وظهير صحراوي ويمتد في العمق لأكثر من 280 كيلو متر بإجمالي مساحة 160 ألف كيلو متر مربع تقريبا، وأيضا يعد المشروع جزءا من تنمية الساحل الشمالي الغربي والتي تستهدف معدل نمو مختلف لا يقل عن 12% وتوطين لا يقل عن 5 ملايين نسمة وتوفير مليون و500 ألف فرصة عمل بالإضافة إلى دمج المنطقة في الإقتصاد القومي والعالمي عن طريق زيادة إسهماتها في الناتج المحلي».