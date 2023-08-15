حبس عنصر إجرامي بتهمة تجارة الهيروين في القاهرة

قررت جهات التحقيق حبس متهم في قضية اتجار بالمواد المخدرة في القاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها، وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

حيازة كيلو هيروين

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على شخص لديه معلومات جنائية، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة الزاوية، من أجل تحقيق ربح مادي.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته لكمية من مخدر الهروين زنة كيلوجرام بقصد الاتجار، وهاتف محمول من أجل التواصل مع عملائه، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وسلاح أبيض، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة الاتجار بالمخدرات

ومن جانبه، قال المحامي حازم محمد، لـ«الوطن»، إن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن بداية من 3 سنوات إلى المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن «عقوبة الاتجار في المخدرات داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه».