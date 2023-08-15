حبس متهميْن بسرقة سيارة في القاهرة.. قانوني يوضح العقوبة 

قررت جهات التحقيق حبس شخصين بتهمة سرقة سيارة بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

عقوبة ارتكاب جريمة السرقة تناولها قانون العقوبات، حيث أوضح عبد الرازق مصطفي المحامي لـ«الوطن» أن المادة 318 من قانون العقوبات، نصت على «من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317».

وأضاف أنَّه «يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا، ولو مع حصول استئنافه».

تفاصيل الواقعة

وعن تفاصيل الواقعة، فقد تمكن رجال الشرطة بالقاهرة من كشف ملابسات منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» متضمنًا تضرر أحد الأشخاص من قيام مجهول بسرقة سيارة شقيقه بالقاهرة.

وقام رجال الشرطة بالفحص ليتبين ورود بلاغ الى رجال الشرطة بالسلام من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس باكتشافه سرقة سيارته حال توقفها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط أحدهما وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب وكذا واقعة سرقة سيارة أخرى، وأضاف بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات، وأقر بتصرفه في السيارة المستولى عليها بالبيع لدى عميله سيئ النية له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم تم ضبطه وبحوزته السيارة المُبلغ بسرقتها، وبمواجهته بأقوال المتهم المضبوط أيدها، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على السيارة محل الواقعة الأخرى.