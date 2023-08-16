6 معلومات عن مزايا الالتحاق بمدارس وكليات التمريض

تعتبر كليات التمريض، من أهم الكليات مؤخرًا، حيث تعتبر هذه المهنة من أبرز المهن الإنسانية، حيث يُطلق على العاملات في هذه المهن لقب «ملائكة الرحمة».

الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، كشفت في تصريحات تليفزيونية، بعض مميزات قطاع التمريض، الذي يشمل مدارس وكليات تؤهل إليه، نرصدها لكم كما يلي:

مميزات قطاع التمريض

1- قطاع التمريض حصل على دعم سياسي كبير في فترة جائحة كورونا.

2- قطاع التمريض حصل على دعم أدبي ومعنوي ومادي وعلمي.

3- لأول مرة في تاريخ قطاع التمريض يُمثل في البرلمان المصري نقيب عام التمريض نيابة عن التمريض.

4- بدأ الاهتمام باستكمال الدراسة في التمريض من خلال برامج قدمتها الدولة حتى يصل الممرضون القدامى إلى درجة البكالوريوس.

5- يجري العمل على تخريج ممرضين مؤهلين لرفع مستواهم العلمي وهو ما ينعكس على مستواهم المهني والمهاري لتقديم خدمة ذات جودة للمواطن المصري.

6- الدولة حرصت على تغيير التمريض مظهرا وجوهرا في منظومة التأمين الصحي، من ناحية المظهر العام وتوحيد الهوية البصرية والتدريب والحوافز التي تمت زيادتها، بالإضافة إلى التعليم.