عاجل.. تساقط أمطار غزيرة على هذه المدينة.. تصل لحد السيول

رصدت كاميرات هواتف المواطنين في سانت كاترين، تساقط أمطار غزيرة على المدينة، ونشرت هيئة الأرصاد الجوية مقاطع مصورة ترصد تساقط أمطار شديدة على جنوب سيناء.

توقعات بسقوط الأمطار

وكانت هيئة الأرصاد الجوية توقعت في وقت سابق من اليوم، سقوط أمطار بنسبة 40% خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على سانت كاترين.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى الوجه البحري والسواحل الشمالي وجنوب سيناء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح غدا على شواطئ البحر المتوسط «مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - دمياط - بورسعيد»، وتصل سرعة الرياح 30: 50 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الأمواج إلى 1.5 : 2:5 متر، فضلاً عن اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وسرعة الرياح من 50:70 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الأمواج يصل إلى 5 أمتار.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية على النحو التالي:

القاهرة 34 25

العاصمة الإدارية 34 25

أكتوبر 35 24

بنها 34 25

دمنهور 32 25

وادي النطرون 34 24

كفر الشيخ 33 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 34 25

طنطا 33 24

دمياط 32 24

الإسماعيلية 35 24

السويس 34 24

العريش 33 24

رفح 32 25

رأس سدر 37 25

نخل 35 18

كاترين 33 17

الطور 33 27

طابا 35 25

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 30 23

السلوم 32 21

سيوة 35 22

رأس غارب 37 29

سفاجا 38 29

مرسى علم 38 30

شلاتين 41 31

حلايب 35 29

أبو رماد 36 29

رأس حدربة 35 28

الفيوم 35 24

بني سويف 35 24

المنيا 35 23

أسيوط 36 23

سوهاج 38 25

قنا 41 27

الأقصر 42 28

أسوان 43 29

الوادي الجديد 40 24

أبو سمبل 40 28.