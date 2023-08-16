تصاعد الاتهامات الأمريكية لكوريا الشمالية بتقديم أسلحة إلى موسكو

قالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في بيونج يانج إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تبادلا رسائل تعهدا فيهما بتطوير العلاقات فيما وصفه كيم بأنه «علاقة استراتيجية طويلة الأمد».

وتتزامن الخطابات مع الذكرى الـ 78 لتحرير كوريا من الحكم الاستعماري لليابان، والذي يتم الاحتفال به أيضًا باعتباره عطلة وطنية في كوريا الجنوبية، وذلكبحسب وكالة رويترز

وفي رسالته إلى بوتين، قال كيم إن الصداقة بين البلدين قد تبلورت في الحرب العالمية الثانية مع الانتصار على اليابان وهي الآن «تظهر بشكل كامل قوتهما وقدرتهما في النضال من أجل تحطيم ممارسات وهيمنة الإمبرياليين التعسفية».

ونقل عن كيم قوله في الرسالة «إنني مقتنع تماما بأن الصداقة والتضامن.. سوف يتطوران بشكل أكبر إلى علاقة استراتيجية طويلة الأمد تتماشى مع مطالب العصر الجديد».

اتهامات أمريكية

واتهمت الولايات المتحدة كوريا الشمالية بتقديم أسلحة لروسيا، بما في ذلك قذائف المدفعية والصواريخ المحمولة على الكتف والصواريخ، ونفت بيونج يانج وموسكو أي صفقات أسلحة، وفي الشهر الماضي، وقف وزير الدفاع الروسي جنبًا إلى جنب مع كيم أثناء استعراضهما لأحدث صواريخ كوريا الشمالية ذات القدرة النووية والطائرات بدون طيار في عرض عسكري في بيونج يانج، وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل يوم أمس إن واشنطن ما زالت «قلقة للغاية» بشأن مساعدة كوريا الشمالية للجهود الحربية الروسية في أوكرانيا وتعتقد أن موسكو تسعى لزيادة تعاونها مع بيونج يانج.

وقال باتيل في إفادة صحفية دورية «أي نوع من التعاون الأمني أو صفقة أسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا سينتهك بالتأكيد سلسلة من قرارات مجلس الأمن الدولي».

بيونج يانج تنتقد الولايات المتحدة

وفي برقية منفصلة لوكالة الأنباء المركزية الكورية، انتقد نائب وزير خارجية بيونج يانج ، كيم سون جيونج، الولايات المتحدة لدعوتها إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، سيكون الاجتماع، المقرر عقده اليوم وطلبته الولايات المتحدة وألبانيا واليابان، أول تجمع عام رسمي للمجلس المؤلف من 15 عضوًا بشأن هذه القضية منذ عام 2017 ، لكن الصين عارضته قائلة إنه لن يؤدي إلا إلى «تكثيف المواجهة والعداء».

وقال نائب الوزير، إن الاجتماع المزمع عقده «كشف علنًا الوجه العدائي القبيح للولايات المتحدة المليء بإحساس بالمواجهة، بينما يسلط الضوء على واقع المجلس الذي سقط في خلل وظيفي تحت سلطة الولايات المتحدة القسرية وسوء المعاملة من القوة».

ومن المقرر أن يناقش زعماء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان التعاون الأمني بشأن كوريا الشمالية وأوكرانيا وقضايا أخرى في قمة ثلاثية في 18 أغسطس في كامب ديفيد.