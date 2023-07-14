خسائر كبيرة للذهب عالميا في 3 أشهر.. «اعرف سعر الأوقية وصل كام»

تكبد الذهب خسائر كبيرة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة على المستوى العالمي، بلغت قيمة التراجع حوالي 130 دولارا للأوقية، إذ سجلت الأوقية في تعاملات اليوم الجمعة 1950 دولارًا للأوقية، مقابل 2080 دولارًا للأوقية قبل ثلاثة أشهر، وفقا لتقرير «انفيستينج».

سعر الذهب عيار 24

سجل الذهب عيار 24 اليوم الجمعة في منتصف تعاملات اليوم حوالي 2509 جنيهات للشراء، و2496 جنيها للبيع، إذ يعتبر الذهب عيار 24 الأكثر استخداما في السبائك الذهبية.

سعر الذهب عيار 21

واستقر سعر الذهب عيار 21 عن 2195 جنيها للشراء، و2185 جنيها للبيع، إذ يعتبر الذهب عيار 21 هو الأكثر استخداما في المشغولات الذهبية.

سعر الذهب عيار 18

ووصل سعر الذهب عيار 18 عند 1881 جنيها للشراء، و1872 جنيها للبيع، ويستخدم الذهب عيار 18 بشكل كبير بالمشغولات الذهبية التي تحتاج إلى مزيد من التصنيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب في تعاملات منتصف اليوم عند 17560 جنيها.

إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر، وتأتي الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.