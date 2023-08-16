«حياة كريمة» توزع 5 آلاف زجاجة مياه على المواطنين بشوارع السويس

وزعت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة السويس، 5 آلاف زجاجة مياه على الأهالي في عدد من المناطق والأسواق؛ نظرًا لارتفاع درجة حرارة الطقس، وذلك بمشاركة 30 من متطوعي أحياء الأربعين والجناين وعتاقة ضمن مبادرة «سُقيا».

تخفيف العطش عن الناس

وأطلقت مؤسسة حياة كريمة حملة تحت شعار «العطشان يشرب» لتوزيع المياه على المواطنين في الأماكن العامة، بهدف تخفيف العطش عن الناس وإظهار التضامن والرحمة فيما، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ البقرة».

وأضاف مصدر مسؤول بالمبادرة، أن المؤسسة تسعى إلى نشر ثقافة التكافل الاجتماعي والتعاون على البر والتقوى، داعيًا المواطنين إلى المشاركة في هذه الحملات الخاصة بمبادرة (سُقيا) لتوزيع زجاجات مياه شرب على الأهالي.

وكان عدد من المناطق بمحافظة السويس قد شهدت توزيع المياه بمعرفة مؤسسة حياة كريمة، منها سوق الأحد وسوق الأنصاري ومشروعات الإنشاءات بكبريت طريق وكبريت الخواطرة وموقف كبريت وكمين الخواطرة وكمين جنيفة.