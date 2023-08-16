مدن تسجل أعلى درجة حرارة اليوم.. المحسوسة تصل إلى 44 درجة

كشفت توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، إذ تُسجل مدن عدة بمحافظات الجمهورية أعلى درجة حرارة، اليوم ، رغم استمرار التحسن النسبي في حالة الطقس لليوم الخامس على التوالي.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ هناك عددًا من المدن والمحافظات سجلت أعلى درجة حرارة إذ وصلت درجة الحرارة العظمى بها إلى 43 درجة، والمحسوسة سجّلت 44 درجة.

مناطق تسجل أعلى درجة حرارة اليوم

فيما سجلت محافظات أسوان 43 درجة للعظمى وكانت المحسوسة 44 درجة، والأقصر 42 درجة والمحسوسة 43 درجة، وقنا 41 درجة والمحسوسة 42 درجة، وأبو سمبل والوادي الجديد 40 درجة، والمحسوسة 41 درجة.

فيما سجلت شرم الشيخ أعلى درجات حرارة صغرى اليوم الأربعاء بـ30 درجة مئوية، تليها أسوان بـ29 درجة مئوية، ثم الأقصر وأبوسمبل بـ28 درجة.

حالة الطقس اليوم

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، إذ يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون مائلًا للحرارة، خلال ساعات النهار، معتدل الحرارة والرطوبة خلال ساعات الليل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وفيما يلى تفاصيل درجات الحرارة اليوم على أنحاء الجمهورية والتي جاءت كالتالي:

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 34 25.

العاصمة الإدارية 34 25.

أكتوبر 35 24.

بنها 34 25.

دمنهور 32 25.

وادي النطرون 34 24.

كفر الشيخ 33 24.

المنصورة 33 25.

الزقازيق 34 25.

شبين الكوم 34 25.

طنطا 33 24.

دمياط 32 24.

الإسماعيلية 35 24.

السويس 34 24.

العريش 33 24.

رفح 32 25.

رأس سدر 37 25.

نخل 35 18.

كاترين 33 17.

الطور 33 27.

طابا 35 25.

العلمين الجديدة 31 24.

مطروح 30 23.

السلوم 32 21.

سيوة 35 22.

رأس غارب 37 29.

سفاجا 38 29.

مرسى علم 38 30.

شلاتين 41 31.

حلايب 35 29.

أبو رماد 36 29.

رأس حدربة 35 28.

الفيوم 35 24.

بني سويف 35 24.

المنيا 35 23.

أسيوط 36 23.

سوهاج 38 25.

قنا 41 27.

الأقصر 42 28.

أسوان 43 29.

الوادي الجديد 40 24.

أبو سمبل 40 28.