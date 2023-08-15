انطلقت اليوم، أعمال تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2023، الناجحين والمنقولين للمرحلة الجامعية، ويستمر تنسيق المرحلة الثانية لمدة 5 أيام، لذا يهتم الطلاب بمعرفة مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 أدبي بالدرجات، لمعرفة الكليات المتاحة لهم بتنسيق المرحلة الثانية.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 أدبي بالدرجات

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، وخاصة طلاب الثانوية العامة تستعرض «الوطن»، مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 أدبي بالدرجات من واقع تنسيق العام الماضي 2022، التي جاءت من أبزرها كليات التجارة في عدة محافظات على مستوى الجمهورية، وكذلك الفنون الجميلة والتربية الرياضية وتربية طفولة وتربية تعليم ابتدائين وأداب تخصصات مختلفة وسباحة وفنادق واقتصاد منزلي.

أعلى كليات في مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للثانويه العامة 2023

تجارة الإسكندرية من مجموع 289، وهي أعلى درجة في تنسيق المرحلة الثانية 2023.

تجارة الزقازيق وفنون جميلة المنيا من مجموع 288.

تجارة جنوب الوادي وتربية الفيوم وفنون جميلة أسيوط، من مجموع 287.

آداب حلوان وتكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية من مجموع 286.

تجارة عين شمس وتربية تعليم ابتدائي عين شمس، تربية كفر الشيخ، وحقوق كفرالشيخ وسياحة وفنادق الإسكندرية من مجموع 285.

آداب المنصورة وتجارة وإدارة أعمال حلوان وتربية طفولة مبكرة المنوفية من مجموع 284.

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية، وتربية طفولة دمياط رياض أطفال، وتربية بنات عين شمس من مجموع 283.

آداب بور سعيد وتربية طفولة طنطا وتربية السويس وتربية جنوب الوادي وتربية طفولة مبكرة أسيوط وفنون جميلة الأقصر، من مجموع 282.

آداب انتساب موجه القاهرة، وتربية طفولة الإسكندرية وتربية سوهاج وتربية قناة السويس بالإسماعيلية، من مجموع 280.

أقل كليات في مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للثانويه العامة 2023

حقوق انتساب موجه طنطا، واقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم وتربية تعليم ابتدائي بني سويف، وحقوق انتساب موجه المنصورة وحقوق انتساب موجه أسوان وحقوق انتساب موجه بني سويف، ودار العلوم انتساب موجه الفيوم، ودار العلوم أسوان وسياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية وسياحة وفنادق مطروح، من مجموع 251.

تربية تعليم ابتدائي جنوب الوادي وتربية رياضية بنات دمياط وتربية نوعية الفيوم وتربية نوعية المنصورة بميت غمروحقوق انتساب موجه أسيوط وحقوق انتساب موجه مدينة السادات ودار العلوم انتساب موجه المنيا، من مجموع 250، وهو الحد الأدني للمرحلة الثانية.