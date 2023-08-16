«المصريين الأحرار»: اتفاق كبير في الحوار الوطني على ملفات المحور المجتمعي

علق الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار على اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، لمناقشة الصيغة النهائية لمخرجات الجلسات العامة في المحاور الثلاثة، وذلك في 13 لجنة من أصل 19، التي صاغتها الجلسات التخصصية خلال اجتماعاتها في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية.

المحور المجتمعي صاحب النصيب الأكبر في المخرجات

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه مع تحليل الـ13 لجنة التي جرى صياغة مخرجاتها من قبل الجلسات التخصصية، تبين أن هناك 4 منها في المحور السياسي، و5 في المحور المجتمعي و4 في الاقتصادي، ما يدل على أن ملفات المحور المجتمعي عليها اتفاق كبير، فكان من السهل أن تصاغ مخرجاتها في الخمسة لجان.

المواطن انحاز للمحور المجتمعي أولا

وأضاف أن الأمانة الفنية مع إدارة الحوار الوطني كانا قدما استبيان بوجه عام، وأظهر أن نسب المشاركة وآراء الناس ورغابتهم في المحاور التي سيناقشها الحوار، كان الجزأ الأكبر في هذا الاستبيان من صالح المحور المجتمعي، ثم الاقتصادي وأخيرا السياسي، ما يعبر عن اهتمامات المواطن المصري.