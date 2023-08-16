«الأرصاد»: استمرار تحسن الأحوال الجوية.. والعظمى في القاهرة 34 درجة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ هناك استمرارًا في تحسن الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية مقارنة بالأيام الماضية، إذ نتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى الذي دائمًا يكون مصحوبًا بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا بالبحر المتوسط.

منخفض جوي وراء تلطيف الأجواء

وأضافت «منار غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر وهالة الحملاوي، أنّ هذه الكتل معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها، كما يؤثر في طبقات الجو العليا امتداد منخفض جوي يعمل على ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة، خاصة في فترة الصباح لتحجب جزءً من أشعة الشمس ما يساعد على تلطيف الأجواء.

درجة الحرارة المحسوسة في القاهرة 35

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّ «درجة الحرارة العظمى في فترة النهار على القاهرة الكبرى ستكون ما بين 33 إلى 34 درجة مئوية في الظل، والمحسوسة ما بين 35 إلى 36 درجة مئوية».