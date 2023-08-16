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فيلم مطرح مطروح مهدد بالسحب من السينما.. حقق إيرادات بقيمة 739 جنيها في 24 ساعة

كتب:

هبة أمين
10:09 ص | الأربعاء 16 أغسطس 2023
أبطال فيلم مطرح مطروح

أبطال فيلم مطرح مطروح

تذيَل فيلم مطرح مطروح، قائمة إيرادات الأفلام المعروضة بالسينما، وأصبح مهددًا بالسحب من دور العرض لتحقيقه إيرادات ضعيفة، حيث حقق أمس الثلاثاء في شباك تذاكر السينما نحو 739 جنيها، في الوقت الذي تصدر فيه فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي بإيرادات أمس أكثر من 463 ألف جنيه، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

قصة فيلم مطرح مطروح

وتدور قصة فيلم مطرح مطروح، في فترة الأربعينيات من القرن الماضي، في الوقت الذي تقرر فيه أسرة متوسطة الدخل، الذهاب إلى مطروح لقضاء فترة الصيف في منطقة ساحلية، ويتزامن ذلك مع اندلاع الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي يضعهم في أزمات غير متوقعة، وكل ذلك في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن.

أبطال فيلم مطرح مطروح

ويشارك في بطولة فيلم مطرح مطروح، محمود حميدة، كريم عفيفي، شيماء سيف، ليلى زاهر، محمد السعدني، الفنان الإنجليزي سكوت أدكنز، تأليف محمد عز، إخراج وائل إحسان.

وقال الفنان محمود حميدة، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنّ مشاركته في فيلم مطرح مطروح، جاءت بعد إعجابه بفكرة الفيلم واقتناعه بها، مشيرًا إلى أنّه اشترط مشاركة الفنانة شيماء سيف في الفيلم، قبل الموافقة عليه.

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بقلم هبة أمين