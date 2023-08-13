مصروفات الجامعات الأهلية 2023.. تبدأ من 31 ألف جنيه

تتنوع منافذ الدراسة الجامعية في مصر، لتواكب أحدث التطورات العلمية المعمول بها في الخارج، ولتلبي احتياجات جميع الفئات، إذ لم تقتصر على الجامعات الحكومية فقط، بل هناك الجامعات الخاصة والأهلية، وتأتي الأخيرة الأهلية بمصروفات مناسبة، ويستفيد الطالب من الدراسة بها، بسبب برامجها المميزة، لذا يهتم الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة مصروفات الجامعات الأهلية.

مصروفات الجامعات الأهلية 2023

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» مصروفات الجامعات الأهلية 2023، وفق ما أعلنته تلك الجامعات عبر مواقعها الرسمية.

مصروفات جامعة الجلالة 2023

وجاءت مصروفات جامعة الجلالة 2023، على النحو التالي:

- الطب 120 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي 70 ألف جنيه.

- الهندسة 69 ألف جنيه.

- طب الأسنان 107 آلاف جنيه.

- الصيدلة 85 ألف جنيه.

- الغذاء والصناعات الغذائية 43 ألف جنيه.

- علوم الحاسبات 69 ألف جنيه.

- العلوم الاجتماعية والإنسانية 43 ألف جنيه.

- هندسة الحاسبات 69 ألف جنيه.

- العلوم الصحية التطبيقية 39 ألف جنيه.

- علوم التمريض 31 ألف جنيه.

- العلوم الأساسية 48 ألف جنيه.

- العوم الإدارية 46 ألف جنيه.

مصاريف جامعة العلمين 2023

وجاءت مصاريف جامعة العلمين 2023، على النحو التالي:

- الزراعات الصحراوية 43 ألف جنيه.

- العلوم الأساسية المتقدمة 48 ألف جنيه.

- طب الأسنان 97 ألف جنيه.

- الطب 105 آلاف جنيه.

- العلوم الاجتماعية والإنسانية 43 ألف جنيه.

- الدراسات القانونية 45 ألف جنيه.

- الغذاء والصناعات الغذائية 43 ألف جنيه.

- اللغات التطبيقية 43 ألف جنيه.

- الإنتاج الإعلامي 50 ألف جنيه.

- الفنون 49 ألف جنيه.

- السياحة والضيافة 40 ألف جنيه.

- العلوم الإدارية 46 ألف جنيه.

- علوم التمريض 31 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه.

- علوم وهندسة المنسوجات 58 ألف جنيه.

- العلوم الصيدلية 85 ألف جنيه.

- العلوم الهندسية 69 ألف جنيه.

- العمارة 69 ألف جنيه.

- حاسبات أو علوم وهندسة الحاسبات 69 ألف جنيه.

مصروفات جامعة المنصورة الجديدة 2023

وجاءت مصروفات جامعة المنصورة الجديدة 2023، على النحو التالي:

- علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

- العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

- الطب 105 آلاف جنيه.

- هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه.

- طب الأسنان: 97 ألف جنيه.

- العلوم الصحية: 39 ألف جنيه.

- السياحة: 40 ألف جنيه.

- العلوم الأساسية المتقدمة: 48 ألف جنيه.

- العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه.

- اللغات التطبيقية: 43 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه.

- العلوم الإنسانية والاجتماعية: 43 ألف جنيه.

- علوم الحاسب: 69 ألف جنيه.