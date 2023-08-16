عضو «أمناء الحوار الوطني»: الرئيس السيسي قدم دعما كبيرا منذ انطلاق الجلسات

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني سينعقد اليوم من أجل مناقشة التوصيات المقدمة للرئيس الجمهورية في العديد من المحاور التي ناقشها الحوار الوطني خلال الفترة الماضية.

وأضاف الكشكي في تصريح لـ«الوطن» أنه يشترط التوافق بين أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني على القضايا التي ستُرفع إلى رئيس الجمهورية، مشددا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم دعما كبيرا للحوار الوطني وخاصة منذ تفعيل لجنة العفو الرئاسية والتي أفرجت عن الكثيرين المحكوم عليهم بأحكام نهائية.

13 لجنة انتهت من توصياتها الخاصة

وفي المقابل، أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أن هناك 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار الوطني انتهت من الوصول إلى مقترحات وتوصيات محددة منها ما هو تشريعي والآخر تنفيذي، وحدد الموضعات التي يجرى تجهيز تقريرها النهئية حتى الآن والتي جاءت كالتالي:

في المحور السياسي

- لجنة المحليات:

- لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي:

زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

بعض تعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية.

النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ في ظل الضوابط الدستورية

3 - لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة:

مقترح تشريع لمفوضية منع التمييز

بعض مقترحات بشان الحريات الأكاديمية

4 - لجنة النقابات والعمل الأهلي:

مشروع «قانون التعاونيات الموحد»

ثانيا: المحور المجتمعي

- لجنة الصحة:

نظم الرعاية الصحية وتسريع وتيرة التأمين الصحي الشامل.

2- لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي:

مقترح مشروع قانون الوصاية على المال.

3 - لجنة التعليم

مقترحات بخصوص إشراك المجتمع المدني في تطوير التعليم.

التوسع في تدريس مواد التربية القومية والأخلاق

4 - لجنة الشباب:

توصيات ومقترحات بخصوص ريادة الأعمال.

5 - لجنة الثقافة والهوية الوطنية:

مقترحات وتوصيات بخصوص سبل تدعيم الهوية الوطنية في التعليم والقطاعات الأخرى.

مقترحات وتوصيات لسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية.

بينما في المحور الاقتصادي جاءت هناك عدد من المحاور التي سيتم مناقشتها ومنها:

المحور الاقتصادي

1- لجنة الاستثمار الخاص:

توصيات ومقترحات بخصوص تحفيز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي والترويج له

2- لجنة الزراعة والأمن الغذائي:

توصيات ومقترحات لتعزيز دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسعير المحاصيل، بما في هذا زيادة عدد الزراعات التعاقدية.

3 - لجنة السياحة:

توصيات ومقترحات حول تطوير البنية التحتية للسياحة، وتحفيز الاستثمار السياحي.

4 - لجنة الصناعة:

مقترحات وتوصيات حول دور الدولة في تهيئة المناخ للتنمية الصناعية.