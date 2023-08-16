«إرادة جيل»: جلسات الحوار الوطني ناقشت قضايا مهمة للمصريين

قال اللواء محسن الفحام، نائب رئيس حزب إرادة جيل إن الجلسات العامة للحوار الوطني التي انعقدت على مدار الأشهر الماضية طرحت قضايا مهمة تشغل الشارع المصري والوسط السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وعبر فيها كل المتحدثين عن وجهات النظر بكل حرية وديمقراطية.

حزب إرادة جيل

وأوضح اللواء محسن الفحام في تصريحاته لـ«الوطن»، أن جلسات الحوار العامة التي انعقدت خلال الفترة الماضية اتسمت فيها معاني الحرية والديمقراطية بمفهومها الصحيح حيث عبرت القوى الوطنية والأحزاب المشاركة بالجلسات عن رأيها ووجهات نظرها دون أي قيود أو خطوط حمراء.

وأشار إلى أن الحوار الوطني في الأساس بادرة طيبة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمعالجة قضايا المجتمع والوقوف على أرض صلبة لكل المشكلات التي تواجهه، والعمل على وضع استراتيجية شاملة من شأنها معالجة تلك المشكلات حلها بشكل جذري.

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني ما يقرب من 60 جلسة عامة ناقش خلالها 70 قضية من أصل 113 قضية بمشاركة كل القوى الوطنية والخبراء المتخصصين بكل محور من المحاور.