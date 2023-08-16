«الأرصاد» تكشف عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. ودرجات الحرارة في القاهرة

كشف خبراء الأرصاد الجوية، عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة في محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن الصعيد.

وأوضحت الأرصاد توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة ودرجات الحرارة، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة ودرجات الحرارة

وأضاف خبراء الهيئة، أنّه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء.

وأشارت إلى وجود اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 و70 كيلومترا/ س، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 2.5 و3.5 متر.

ونوهت الأرصاد الجوية، باحتمالية سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من جنوب سيناء، وقد تكون رعدية أحيانا، وتصل إلى حد السيول على سانت كاترين على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الخميس 17 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 18 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 19 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة والمحسوسة 43 مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.