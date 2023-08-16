قائمة المعاهد العليا الخاصة المعتمدة للغات.. «لو عايز تشتغل مترجم»

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قائمة المعاهد الخاصة المعتمدة العليا للغات، بالتزامن مع بدء أعمال المرحلة الثانية للتنسيق، تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضحت الوزارة ، أنّ المعاهد الخاصة العليا المعتمدة للغات، تضم ثمانية معاهد في مناطق مختلفة، وتوضح «الوطن» في السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، أسماء تلك المعاهد، وفقا لما أوضحتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وهي كالتالي:

قائمة معاهد اللغات المعتمدة الخاصة

- المعهد العالي للغات بمصر الجديدة.

- المعهد العالي للغات بـ6 أكتوبر.

- معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم.

- معهد المدينة العالي للغات الدولية بشبرا منت.

- المعهد الدولي للغات والترجمة الفورية بالقاهرة الجديدة.

- المعهد العالي للغات بالمنصورة.

- معهد المنيا العالى للغات.

- المعهد العالي للغات والترجمة الفورية بأسوان.

استمرار أعمال تنسيق المرحلة الثانية

وتستمر أعمال تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة حتى السبت المقبل 19 أغسطس، بحد أدنى 250 درجة بنسبة 60.98% لطلاب الشعبة العلمية، و238 درجة فأكثر بنسبة 58.05% لطلاب الشعبة الأدبية.

ومن المقرر، أنّ يتم قبول 350 ألفا و133 طالبا بالمرحلة الثانية للتنسيق، وانتهى نحو 105 ألف طالب وطالبة أمس من تسجيل رغباتهم في أول أيام فتح باب تنسيق المرحلة الثانية.