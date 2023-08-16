مقرر مساعد الأسرة بالحوار الوطني: ناقشنا ملفات مهمة بشأن قضايا الأسرة

قالت النائبة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني إن الحوار الوطني قدم على مدار شهور طويلة من العمل المخلص والدؤوب العديد من المكاسب التي تنوعت ما بين المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بفضل دعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت أنه حدث نقاشات معمقة جرت لأول مرة حول قضايا رئيسية وموضوعات الساعة وملفات مهمة بحجم النظام الانتخابي ودعم الاقتصاد وتقوية المجتمع والحفاظ على تماسك الأسرة، وذلك من خلال عشرات الساعات التي استغرقها مجلس الأمناء في تحديد لجان نوعية شديدة الأهمية قامت بعقد جلسات لاحقة بين أعضائها ثم دعوة كبار الخبراء والمتخصصين في المجالات الثلاثة، وخرجوا جميعا حتى الآن بتوصيات شديدة الأهمية.

مكافحة العنف ضد المراة

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أن النقاشات التي تمت هي وثيقة صلة بالمواطنين، ما لمسناه من ردود الفعل عند مناقشه قضايا بحجم وأهمية الوصاية ومكافحة العنف ضد المرأة والتصدي للمخاطر الإلكترونية على المجتمع والنفقة وحق الكد والسعاية، ما ينتظرنا فيه المزيد من التوصيات في مختلف لجان الحوار الوطني خلال الأيام المقبلة، ما يبشر بحلول عملية تترجم في هيئة قرارات تنفيذية وتعديلات تشريعية وحملات توعوية.

وشددت على أن الحوار الوطني حدد أهدافا أهمها تحقيق التوافق والتعاون بين الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في مصر، كما عُقد العديد من الجلسات والنقاشات التي تناولت قضايا متعددة تشمل الاقتصاد والسياسة والقضايا المجتمعية.

وأشارت إلى أنه جرى استضافة جلسات للحوار الوطني في مختلف المحافظات المصرية، حيث شارك فيها ممثلون عن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والشخصيات العامة، كما تناولت جلسات الحوار الوطني قضايا اقتصادية مهمة، مثل تعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة وتحسين البنية التحتية للبلاد.

وتابعت: «حقق الحوار الوطني في مصر توافقات كبيرة بين الأحزاب السياسية، إذ جرى التوصل إلى اتفاقات وتفاهمات مهمة في مختلف المجالات، وتبادل الآراء والأفكار بشكل بناء ومثمر، ما ساهم في تعزيز التعاون والتضامن بين الأطراف المشاركة».