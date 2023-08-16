«النقل» تدرس استخدام الأتوبيس البرمائي: يقلل الزحام وصديق للبيئة

أعلنت وزارة النقل، عن خطة طموحة لتطوير منظومة النقل النهري بالكامل، في إطار الجهود المبذولة لتطوير مرفق النقل والتحول إلى الأخضر بما يتواكب مع الجمهورية الجديدة، مؤكدة أنّ جميع أعمال التطوير تتم وفق المواصفات والمعايير العالمية.

خطة تطوير منظومة النقل النقل

وأضافت الوزارة في تقرير لها، أنّه ضمن خطة تطوير منظومة النقل النهري، يتم دراسة استخدام «الأتوبيس البرمائي» كوسيلة نقل حضارية للركاب وخاصة السائحين، ومن المخطط رفع كفاءة 26 أتوبيسا نهريا بينها 17 أتوبيسا بالقاهرة الكبرى، و9 بباقي المحافظات من عائد التشغيل.

ونوهت الوزارة بأنّ مزايا الجهود تتمثل في تخفيف الزحام وسرعة التنقل، مؤكدة أنّ الأتوبيس البرمائي لا يحتاج إلى مراسي ويمكن تجهيز رامبات الصعود والنزول حسب خطوط السير المقترحة.

تفاصيل مهمة عن الأتوبيس البرمائي

وأشارت وزارة النقل، إلى أنّ الأتوبيس البرمائي تم تطبيقه بنجاح في العديد من بلدان العالم، ومن المخطط تطوير منظومة النقل النهري يتضمن رفع كفاءة 408 مراسى بنموذج متطور موحد وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة هبة الجزار، رئيس قسم إدارة اللوجيستيات بالأكاديمية البحرية، أنّ مصر تمتلك نظامًا تعليميًا قويًا ومؤسسات تعليمية وجامعات مرموقة، يمكنها من تنفيذ جميع المخططات الخاصة بتطوير منظومة النقل بصفة عامة ومنها النقل النهري، موضحة أنّه يتم تدريب الكوادر البشرية في مجالات اللوجستيات وإدارة المواني والنقل والتجارة الدولية، ما ينتج عنه وجود كوادر مؤهلة للعمل في صناعة المواني.