موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بمحافظة الجيزة

أعلنت مدارس محافظة الجيزة، عبر صفحاتها الرسمية على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، وجدول الامتحانات لكل مادة على حدةٍ.

وجاءت مواعيد كل مادة في جدول امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2023 وهي كالتالي:

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

- السبت 19 أغسطس امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- الأحد 20 أغسطس امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

- الاثنين 21 أغسطس امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية.

- الثلاثاء 22 أغسطس امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

- الأربعاء 23 أغسطس امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ.

- الخميس 24 أغسطس امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- السبت 26 أغسطس امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا.

- الأحد الموافق 27 أغسطس امتحان الديناميكا.

- الاثنين الموافق 28 أغسطس امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

- الثلاثاء الموافق 29 أغسطس امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

رسوم ومنافذ دفع تظلمات الثانوية العامة 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسوم تظلمات الثانوية العامة العام الحالى بـ200 جنيه للمادة مع إتاحة منافذ دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة من خلال منافذ الدفع الإلكتروني، وتشمل البريد المصري وفوري ووقتي وإيجي باي، وسداد وضامن وأمان ومصاري، وبيي، وممكن، وطلقة، وموجة، وخالص موبايل، وأموال على أن يكون تقديم التظلمات إلكترونيًا على الرابط التالي.