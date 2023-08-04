موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالمحافظات.. تستمر 10 أيام

أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالمحافظات، وتبدأ يوم السبت 19 أغسطس الجاري، وتستمر لمدة 10 أيام، حيث تنتهي 29 أغسطس، وذلك لجميع شعب الثانوية العامة «علوم - رياضة - أدبي»، داخل اللجان التي ستحددها كل مديرية من المديريات بالمحافظات.

موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالمحافظات

وأوضح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صحفي، موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالمحافظات، وموعد امتحان كل مادة من المواد، حيث تستمر الامتحانات لمدة 10 أيام، وهي كما يلي:

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالمحافظات

السبت 19 أغسطس: امتحان مادتي اللغة العربية لمدة 3 ساعات لجميع الشعب، والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف جميع الشعب.

الأحد 20 أغسطس: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعتين، والتربية الوطنية لمدة ساعة ونصف لجميع الشعب.

الاثنين 21 أغسطس: امتحان الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية لمدة ساعتين شعبة الرياضيات.

الثلاثاء 22 أغسطس: امتحان الاقتصاد لمدة ساعة ونصف، وامتحان الإحصاء لمدة ساعة ونصف الشعبة العامة.

الأربعاء 23 أغسطس: امتحان الفيزياء لمدة 3 ساعات، لشعبتي العلوم والرياضيات، والتاريخ، لمدة 3 ساعات للشعبة الأدبية.

الخميس 24 أغسطس: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لمدة 3 ساعات الشعبة العامة.

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

السبت 26 أغسطس: الكيمياء لمدة 3 ساعات لطلاب شعبتي العلوم والرياضيات، والجغرافيا لمدة 3 ساعات لطلاب الشعبة الأدبية.

الأحد 27 أغسطس: امتحان الديناميكا لمدة ساعتين لطلاب شعبة الرياضيات.

الاثنين 28 أغسطس: امتحانات الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة 3 ساعات شعبة العلوم، والتفاضل والتكامل لمدة ساعتين، شعبة الرياضيات، وعلم النفس والاجتماع لمدة 3 ساعات شعبة الأدبي.

الثلاثاء 29 أغسطس 2023: الأحياء لمدة 3 ساعات شعبة العلوم، والفلسفة والمنطق لمدة 3 ساعات الشعبة الأدبية، والاستاتيكا لمدة ساعتين شعبة الرياضيات.