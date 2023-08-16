كشفت المنصة الوطنية الموحدة بالسعودية، عن إمكانية استخراج تأشيرة السعودية لمدة سنة للمصريين، إلكترونيًا يمكن الحصول عليها بخطوات بسيطة، توفيرًا للوقت والمجهود، لكن يجب توفر بعض الشروط والمستندات، حتى لا يقف الطلب والحصول عليها في أسرع وقت.

وفيما يلي تعرض «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تقدم على مدار اليوم، خطوات الحصول على تأشيرة السعودية لمدة سنة للمصريين، وفق المعلن من وزارة الخارجية بالمملكة، التي جاءت على النحو التالي:

خطوات الحصول على تأشيرة السعودية لمدة سنة للمصريين

تتيح السعودية للمصريين إمكانية الحصول على التأشيرة الإلكترونية ومدتها عام، ويمكن إصدارها إلكترونيًا، وقراءة البيانات عبر رمز الاستجابة السريع الـQR، وهي تسمح لحاملها الدخول إلى المملكة لأداء مناسك العمرة بعد الحصول على تصريح، وزيارة المسجد النبوي، بالإضافة إلى التنقل وحضور الفعاليات السياحية.

وحتى تتمكن من الحصول على تأشيرة السعودية لمدة سنة للمصريين، يجب اتباع الخطوات الآتية:

- زيارة الموقع الرسمي للتأشيرات الإلكترونية التابع لوزارة الخارجية السعودية، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنـــا.

- تسجيل الدخول إلى الموقع أو إنشاء حساب.

- اختيار خدمات الزوار، والضغط على خدمة استخراج تأشيرة.

- استيفاء البيانات الشخصية المطلوبة من واقع البيانات المذكورة بجواز السفر

- إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة، وتحديد كيفية دفع قيمة الرسوم الخاصة بالتأشيرة.

وبمجرد الموافقة ستصلك التأشيرة عبر البريد الالكتروني.

متطلبات الحصول على التأشيرة للسعودية

حتى تتمكن من الحصول على التأشيرة، لا بد من توافر بعض الشروط الأساسية التي منها:

ألا يقل عمر المتقدم للتأشيرة عن 18 عاما، إذا كان المتقدم أقل من هذا، يجب أن يكون مصحوبا بأحد الوالدين.

جواز السفر ساري مدة لا تقل عن 6 أشهر.