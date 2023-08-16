«الجمعية الفلكية» تكشف موعد غرة هلال صفر 1445 في السعودية

أعلنت الحسابات الفلكية، عن موعد غرة هلال صفر 1445 في السعودية، إذ أنه سيولد بعد حدوث الاقتران مباشرة، اليوم الأربعاء، الموافق 16 أغسطس 2023 ميلاديا، 29 محرم 1445 هجريا، في تمام الساعة 12:38 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

وصرحت الجمعية الفلكية بجدة خلال الساعات القليلة الماضية، أنّ غرة هلال صفر 1445 في السعودية، تتحدد عندما يقترن القمر ليصب منازله، ويعني ذلك وصول الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء، أي يكونان على خط طول سماوي مشترك، ويتنقل القمر من غرب الشمس إلى شرقها.

هلال صفر 1445 في السعودية

وتتزامن غرة هلال صفر 1445 في السعودية، مع غروب الشمس من أفق مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 06:51 مساءً، وفي ذلك الوقت يصبح القمر فوق الأفق على ارتفاع 3 درجات، في حين أن الزاوية التي تفصله عن الشمس تصل إلى 4 درجات، ويبتعد القمر ويغرب في تمام الساعة 07:10 مساءً بعد حوالي 19 دقيقة من غروب الشمس، وبذلك تتحقق شروط دخول شهر صفر 1445هـ فلكيا، وهو حدث عالمي يتحقق في لحظة واحدة في جميع أرجاء كوكب الأرض.

موعد هلال صفر 1445 في السعودية

ويذكر أن بعد معرفة غرة هلال صفر 1445 في السعودية، يغرب الشمس من أفق مكة المكرمة غدا الخميس في تمام الساعة 06:50 مساءً، وفي ذلك الحين يكون القمر فوق الأفق على ارتفاع 11 درجة، والزاوية التي تفصله عن الشمس تصل إلى 13 درجة، حيث تكون الرؤية بالعين المجردة ممكنة في حال كانت السماء صافية، ويغرب في تمام الساعة 07:43 مساءً بعد ما يقرب من ساعة من غروب الشمس.