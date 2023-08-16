عضو أمناء الحوار الوطني: زيادة عدد أعضاء البرلمان لها مردود إيجابي على الأداء

قال المهندس جون طلعت، عضو مجلس النواب السابق، وعضو مجلس أمناء كتلة الحوار الوطني، إنّ الزيادة السكانية المستمرة كان الدافع الرئيسي وراء سبب زيادة أعداد أعضاء مجلس النواب، موضحا أن عدد أعضاء البرلمان زاد بآخر دورة ووصل إلى 568 عضوا، مقارنة بدورة 2015، مشيرا إلى أنه جرت مناقشات حول تغيير قانون الانتخابات بجلسات الحوار الوطني.

زيادة عدد أعضاء البرلمان

وأضاف في حواره مع قناة إكسترا لايف على هامش مشاركته في الحوار الوطني: «زيادة عدد أعضاء البرلمان لها مردود إيجابي على أداء كلا من البرلمان والدوائر، فمثلا يوجد برلمانيين مسئوليين عن 3 دوائر حتى الآن، وهذا يمثل ضغط وعبء عليهم، ومازالت الثقافة المنتشرة لدى الشعب المصري تتمثل في أهمية الدور الخدمي أكثر من نظيره التشريعي والرقابي».

تفعيل مادة التفرغ للعمل النيابي

وتابعت: «لابد من تفعيل مادة التفرغ للعمل النيابي الموجودة بالفعل في الدستور المصري»، مشيرا إلى أن المادة متواجدة فعليا لكنها غير مفسرة لكل القطاعات، إذ أنها مفسرة للقطاعين العام والحكومي فقط، موضحا أن هناك بعض المهن الخدمية التي يستحيل فيها التفرغ مثل المحاماة والهندسة والطب، أما بالنسبة لمهنة الإعلام والإذاعة فلابد من التفرغ ومباشرة أعمال البرلمان.