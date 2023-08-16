برلماني سابق: الحوار الوطني أحدث تناغما بين كل أطياف المجتمع

قال المهندس جون طلعت، عضو مجلس النواب السابق، وعضو في كتلة الحوار الوطني، إنّ هناك اتجاها عاما على ضرورة التفرغ للعمل النيابي لكن في وجود بعض الاستثناءات، ولكن يجب التفرغ التام للهيئات الحكومية كلها وقطاع الأعمال، فمثلا لا يجوز أن يكن الشخص وكيل وزارة ويناقش وزير، وهكذا، وبالتالي يجب وقف كل تلك الأمور وحلها حتى لا يحدث تضارب في المصالح.

تناغم بين المعارضين والمؤيدين بالحوار الوطني

وأضاف «طلعت»، في حواره مع قناة إكسترا لايف، على هامش مشاركته في الحوار الوطني: «جلسات الحوار الوطني مشهد أكثر من رائع»، مشيدا بالتناغم الذي أصبح متواجدا بين المعارضة والمؤيدين وكل أطياف المجتمع في الحوار الوطني، إذ إن الجميع يتناقشون ويتجادلون ولا يتمسك أي طرف برأيه دون هدف أو مبرر واضح، فمثلا خلال الجلسة الماضية، كان هناك آراء متفاوتة حول القائمة المغلقة والنسبية، وفي نهاية الجلسة اقتنعوا بكون القائمة المغلقة أفضل من نظيرتها النسبية وذلك بفضل الحوار الوطني.

الحوار الوطني غير أفكار الجميع

وتابع، أن الحوار الوطني غير أفكار الجميع فضلا أنه جعلهم يتقبلون آراء بعضهم البعض، مشيرا إلى أن جمع كل أطياف المجتمع بالحوار الوطني فكرة أكثر من رائعة، إذ أعطى فرصة للجميع بالتعبير عن آرائهم، ولم يصبح شخص واحد هو صاحب القرار فقط.