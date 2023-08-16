مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني: الرئيس السيسي يفي بوعوده دائما

قال النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفي بوعوده، ويتابع بشكل دائم ما يدور من نقاشات بين القوى السياسية بجلسات الحوار الوطني، بدليل تكليفه للأجهزة المعنية بدراسة مخرجات الحوار الوطني.

دراسة مخرجات الحوار الوطني

قال الطماوي لـ«الوطن»: الرئيس السيسي وجه الدعوة للحوار الوطني، وكلف مؤسسات الدولة الدستورية بدراسة مخرجاته».

وشدد النائب إيهاب الطماوي على أن توجيهات الرئيس السيسي ساهمت في تحويل الحوار الوطني لفعالية، وهناك جدية في تنفيذ مخرجاته وفقًا للإطار التشريعي والتنفيذي.

استيعاب القوى السياسية في جلسات الحوار الوطني

واستكمل النائب الطماوي، أن الجمهورية الجديدة عززت استيعاب جميع القوى الوطنية في إطار ديمقراطي نزيه وشفاف، لافتًا إلى أن جهود الرئيس السيسي، ومتابعته للحوار الوطني في كافة مراحل العمل به، هو عمل وطني تاريخي لم يحدث في تاريخ مصر.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه الجهات المعنية بضرورة دراسة مخرجات الحوار الوطني، وقال عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: «إنّني إذ أتقدم للمُشاركين كافة في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد إحالتها إلى الجهات المعنية في الدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية».