تدشين مذابح بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل في مركز طما بسوهاج

دشن الأنبا إسحق، أسقف طما وتوابعها، مذابح بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بساحل طما البحري، التابعة لإيبارشية طما، في محافظة سوهاج.

وأجريت صلوات التدشين بحسب الترتيب الطقسي قبل بدء القداس، حيث تم تدشين مذبح على اسم السيدة العذراء مريم ومذبح على اسم الشهيد مار مينا العجائبي والقديس البابا كيرلس السادس، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم (الجديدة بالدور الثاني).

كما دشن أسقف طما المذبح الرئيس للكنيسة على اسم رئيس الملائكة ميخائيل، وأيضًا مذبح جانبي على اسم القديسين مكسيموس ودماديوس، إلى جانب عدد من أواني الخدمة، وأعقب التدشين صلوات القداس الإلهي، بمشاركة الآباء الكهنة والشمامسة والشعب.

البابا يلتقي مسؤولي المدارس التابعة للكنيسة بالإسكندرية

في سياق متصل، التقى البابا تواضروس الثاني، ظهر اليوم، في المقر البابوي بالإسكندرية، مديري ومسؤولي المدارس التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالإسكندرية، بحضور نيافة الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غربي الإسكندرية والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

وبدأ اللقاء بكلمة للقمص أبرآم إميل، تحدث فيها عن أهمية هذا اللقاء، الذي يعد الأول من نوعه، لثلاث مدارس تابعة للكنيسة وهي مدرسة المرقسية للغات، ومدرسة عيون مصر، ومدرسة راكوتي بغربي الإسكندرية.

وتحدث أيضًا الأب القس بولس عوض المشرف على مدرسة المرقسية للغات، عن أهمية التعليم على مدار تاريخ الكنيسة القبطية حتى عصر قداسة البابا تواضروس الثاني الذي شهد طفرة في الاهتمام بالتعليم الحديث والمعاصر.

إنشاء المكتب البابوي للمشروعات

واختتم اللقاء بكلمة للبابا، دارت عن أهمية التعليم، واهتمامه الشخصي به، وأيضًا فكرة إنشاء المكتب البابوي للمشروعات للمساهمة في إنشاء وبناء المدارس، وعن فكرة إنشاء مدرسة عيون مصر بمنطقة كينج مريوط.

وأعرب البابا عن تطلعه الدائم لتأسيس أمانة عامة للمدارس القبطية على مستوى الجمهورية، لها هوية ورؤية موحدة، حيث أن للكنيسة القبطية 50 مدرسة عاملة في أنحاء مصر، وعن أهمية المدرسة كوسيط بين الأسرة والمجتمع ودورها التربوي والتعليمي والوطني.