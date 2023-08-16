الخارجية الهندية: زيلينسكي غير مدعو لقمة مجموعة الـ20 في نيودلهي

قال سوبرامانيان جايشانكار، وزير الخارجية الهندي، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، غير مدعو إلى قمة مجموعة الـ20، التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي في شهر سبتمبر المقبل، وأكد أن القمة معنية بمناقشة مشكلات النمو الاقتصادي العالمي، وليس الأمن العالمي.

اجتماع الـ20 لا يتعامل مع قضايا الأمن العالمي

وأضاف «جايشانكار»، في مؤتمر صحفي بنيودلهي، اليوم الأربعاء، أن هذه قمة لبحث قضايا الطاقة والأسمدة والإمدادات الغذائية، وأن اجتماع قادة مجموعة الـ20 المقبل ليس مجلس أمن تابعا للأمم المتحدة، ولا يتعامل مع قضايا الأمن العالمي، بحسب ما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» قبل قليل.

قمة مجموعة الـ20 يومي 9 و10 سبتمبر 2023

وتولت الهند رئاسة مجموعة الـ 20 فى الأول من ديسمبر عام 2022، ومن المقرر عقد قمة قادة مجموعة الـ20 على مستوى رؤساء الدول والحكومات، يومي 9 و10 سبتمبر 2023 في العاصمة الهندية نيودلهي.