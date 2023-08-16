ما حكم الحب بين المخطوبين؟.. أستاذ فقه يجيب

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إنه لا يجوز تسمية الحب حرام بين المخطوبين، لافتا إلى أن من يقول غير ذلك فهو مخطئ وغير دارس للأحكام وللواقع الذي نعيش فيه.

ما حكم الحب بين المخطوبين؟

وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «سيدنا النبي صلّى الله عليه وسلم حينما جاء إليه أحد الصحابة وقال له: يا رسول الله إني تقدمت إلى فلانة فقال له النبي صلّي الله عليه وسلم هل ناظرت إليها؟، فقال له لا، فقال له الرسول: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»، لافتًا إلى أنه يجب أن تتم الرؤية بين الخاطب والمخطوبة بالإطار الشرعى كي تحصل المودة بينهما والتلاؤم والمحبة بين الطرفين.

وتابع: «الخاطب يجب أن يتزوج مخطوبته عن اقتناع وحب، فإذا لم يكن الرجل يحب مخطوبته أو العكس، فبالتالي سيظلم أحد الطرفين الآخر، فالزواج يجب أن يبنى على المحبة والمودة بين الطرفين».