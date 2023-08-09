أمين الفتوى بدار الإفتاء لسيدة تشتكي سوء معاملة زوجها: الطلاق ليس الحل

أجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصلة حول التصرف الصحيح مع زوجها الذي يعاملها بشكل سيئ مع كثرة سبابه لها ولأولادهما، وقالت إنها تريد الطلاق منه لاستحالة الحياة معه.

تأجيل الطلاق واللجوء إلى النصح

وقال أمين الفتوى خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم: «أول إجراء تعمله إنها تأجل موضوع الطلاق، وتلجأ إلى الحكماء من الأهل، ليتحدثوا فيما يتعلق بعلاقتهما ويحاولوا أن يصلحوا بينهما، وتحدد ما تحتاجه من طلبات لها ولأولادها بشرط أن تكون أمور ممكنة، وعليها بالصبر وتفويض أمرها إلى الله سبحانه وتعالى».

النصيحة والدعاء للزوج بالهداية

وأوضح: «ما يفعله زوجها من تقصير في حق الله سبحانه وتعالى من سب الدين وخلافه، هذا أمر بينه وبين الله، هو من يحاسبه عليه، وما علينا سوى النصيحة له والدعاء له بالهداية».