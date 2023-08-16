كم يتبقى على اليوم الوطني السعودي؟.. تحت شعار «نحلم ونحقق»

كم يتبقى على اليوم الوطني السعودي؟، سؤال يتردد كثيراً على ألسنة العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، لمعرفة موعده، ليحتفل أبناء الشعب السعودي بتوحيد المملكة، وتغيير اسمها من «الحجاز»، إلى اسمها الحالي المملكة العربية السعودية.

كم يتبقى على اليوم الوطني السعودي؟

كم يتبقى على اليوم الوطني السعودي؟، للاحتفال بهذا اليوم فإنه باقي نحو شهر و8 أيام فقط، وسوف يصادق ذلك يوم السبت الموافق 23 من شهر سبتمبر للعام الحالى 2023 و8/3/1445 هجريًا، حيث أنه تاريخ كل عام من 92 عاماً ولم يتغير موعده.

ويُعتبر اليوم الوطني 93 فى المملكة العربية السعودية مناسبة مهمة ومميزة للشعب السعودي، ويتم الاحتفال بيه بطرق متنوعة مثل الاستماع للأغاني الوطنية ومشاهدة العروض الجوية والعسكرية.

تغيير شعار اليوم الوطني السعودي

وأعلن الحساب الخاص باليوم الوطني عن تغيير الشعار، ليكون «نحلم ونحقق»، بدلاً من «هي دار لنا»، والهدف من هذا التغيير هو تعزيز الوحدة الوطنية بين المواطنين السعوديين وتعزيز الترابط المشترك بينهم بغض النظر عن الجنس أو اللون أو العرق أو الأصل، وأيضاً بغض النظر عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية.

وإذ كنت من المهتمين بمعرفة مواعيد اليوم الوطني السعودي للأعوام المقبلة، يمكن تحديده على النحو التالي:

- العام المقبل 2024، سيكون اليوم الوطني السعودي في 23 سبتمبر 2024 ميلادية، الموافق 19 من ربيع الأول 1446 هجرية.

- وفي عام 2025، سيكون اليوم الوطني السعودي في 23 سبتمبر 2025 ميلادية، الموافق 30 ربيع الأول، أو الأول من ربيع الآخر 1447 هجرية.