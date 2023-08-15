قطع المياه في مناطق بـ3 محافظات لغسل الشبكات.. اعرفها

قررت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية والدقهلية وأسوان، قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها اليوم، للقيام بربط الخطوط وغسيل الشبكات وتطهير الخزانات والصيانة.

قطع المياه عن 5 مناطق لربط خط المياه بالدقهلية

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن قطع مياه الشرب في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها اليوم «الثلاثاء» الأول منها عن كلًا من « شارع سكة سندوب، وشارع جامعة الدول العربية وتفرعاته، شارع العباسي وتفرعاته، شارع محمد فتحي وتفرعاته، شارع الجلاء بغرب المنصورة» لمدة 6 ساعات، بداية من الساعة 9.00 صباحًا، وحتى الساعة 3 مساءًا لافتا الي ان الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال ربط خط المياه الجديد قطر 12 بوصة، على خط قطر 16 بوصة بشارع الجلاء.

قطع المياه 10 ساعات للقيام بأعمال صيانة

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عبر المنشور، إلى أن قطع المياه الثاني عن كل من «نجير، وكفر أبو ناصر، وديمشلت، وأشمون الرمان، ودموه بمركز دكرنس »، غدًا الثلاثاء لمدة 10 ساعات، بداية من الساعة 8:00 صباحًا، وحتى الساعة 6:00 مساءًا لافتا الي ان سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال صيانة على خط قطر 600مم «بوليستر» بشارع مجلس المدينة بدكرنس.

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

غسيل الشبكات وتطهير الخزانات بمدينة منوف

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عبر منشور علي الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن قطع المياه اليوم عن مدينة منوف والقرى التابعة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعه الثانية ظهرًا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات

قطع المياه عن 13 منطقة بأسوان

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان قطع المياه اليوم عن قرى مجلس قروى المالكي، قرى كروسكو والريقة وأبوحنضل، الدر الديوان قورتة، قته، الجنينة والشباك، إبريم، نجع العرب، ونجع العبابدة، مصمص، مدينة نصر النوبة، بدء من الساعة الرابعة عصر وحتى الثامنة صباح غدا الأربعاء المقبل الموافق 16 أغسطس 2023 للقيام بأعمال إحلال وتجديد براقع صرف صحى نصر النوبة.