قطع المياه عن عدد من المناطق في القليوبية وكفر الشيخ.. اعرف التفاصيل

قررت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي في محافظتي القليوبية وكفر الشيخ، قطع المياه عن عدد من المناطق في نطاق عملها، اليوم، لإحلال وتجديد شبكة المياه، إضافة إلى أعمال التطهير والتعقيم.

المناطق المتأثرة بقطع المياه في القليوبية

وأعلنت شركة المياه في القليوبية قطع المياه عن مناطق عدة بمدينة طوخ وهي «عبيدو، وصلاح عامر، وأمين عامر، والنقابة القبلي، والنقابة البحري، ومصطفى كامل، ومحمد كامل، وحليمة، وأحمد عامر، وفرج الخولي، والخولي»، اليوم، لمدة 6 ساعات، تبدأ من الـ9 صباحا، وحتى الـ3 عصرًا، مشيرة إلى أنّ سبب قطع الخدمة عن المناطق المذكورة الإحلال وتجديد شبكة المياه في مدينة طوخ.

وطالبت شركة المياه بالقليوبية، المواطنين بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاعها، مؤكدة إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للشبكة.

مدة قطع المياه عن محافظة كفر الشيخ

كما أعلنت شركة مياه الشرب في كفرالشيخ، قطع الخدمة اليوم من الـ7 صباحًا وحتى الـ7 مساءً، للقيام بأعمال غسيل وتطهير وتعقيم في محطة عزيز الرئيسية، ما يتسبب في انقطاع المياه عن مركز ومدينة قلين بالكامل.

ودفعت شركة المياه في كفرالشيخ بسيارات مياه صالحة للشرب إلى المناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.