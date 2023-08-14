قطع المياه في 3 محافظات للصيانة.. اعرف المناطق والمواعيد

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن الشركات التابعة بمحافظات الدقهلية والمنوفية وأسوان للخدمة في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها.

المناطق المتأثرة بقطع المياه عن الدقهلية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، قطع مياه الشرب عن «شارع سكة سندوب، وشارع جامعة الدول العربية وتفرعاته، شارع العباسي وتفرعاته، شارع محمد فتحي وتفرعاته، شارع الجلاء بغرب المنصورة» غدًا لمدة 6 ساعات، بداية من الساعة 9.00 صباحًا، حتى الساعة 3 مساءًا، لافتة إلى أن سبب الانقطاع القيام بأعمال ربط خط المياه الجديد قطر 12 بوصة، على خط قطر 16 بوصة بشارع الجلاء.

أعمال صيانة على خط قطر 600 مم

وكشفت عن قطع مياه الشرب بـ«نجير، وكفر أبو ناصر، وديمشلت، وأشمون الرمان، ودموه بمركز دكرنس»، غدًا الثلاثاء لمدة 10 ساعات، بداية من الساعة 8:00 صباحًا، وحتى الساعة 6:00 مساءً، للقيام بأعمال صيانة على خط قطر 600 مم «بوليستر»، بشارع مجلس المدينة بدكرنس.

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

مدة وسبب قطع المياه بالمنوفية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، قطع المياه غدا عن مدينة منوف والقرى التابعة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعه الثانية ظهرًا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

إحلال وتجديد براقع صرف صحى نصر النوبة

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، قطع المياه عن «قرى مجلس قروى المالكى، قرى كروسكو والريقة وابو حنضل، الدر الديوان قورتة، قته، الجنينة والشباك، ابريم، نجع العرب، ونجع العبابدة، مصمص، مدينة نصر النوبة»، بدء من الساعة الرابعة عصر غدا، حتى الثامنة صباح الأربعاء المقبل، للقيام بأعمال إحلال وتجديد براقع صرف صحي نصر النوبة.