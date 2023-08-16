عمدة القناشات بمطروح: قابلت الرئيس السيسي 8 مرات.. ولقاءاتنا دائما أسرية

حل العمدة عمران القناشي عمدة القناشات بمطروح، ضيفا على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، وقال: «التقيت بالرئيس السيسي 8 مرات ولم أتقابل معه في يوم إلا وكان اللقاء أسريا، الحوار فعلا مغلف بالجو البدوي الأسري والخيمة كانت مقر المؤتمر وكانت القعدة على الأرض دون الأنتريهات والكراسي».

الرئيس السيسي يتناول الطعام مع أهالي السلوم

وأضاف: «وذلك بناء على طلب الرئيس وحتى الأكل تناولنا الأكل البدوي، أكلنا الأرز الأصفر واللحمة وتناول الرئيس معنا الطعام والرئيس يتفانى في خدمة الوطن لأقصى درجة وليس لديه وقت لتناول الطعام».

خدمة العابرين من مصر لدول المغرب العربي

وأكمل: «النهارده الرئيس السيسي زف لنا بشرى كبيرة وهي افتتاح منفذ السلوم البري الذي يخدم العابرين من مصر إلى دول المغرب العربي وكل هذا يعبر عن عنوان وواجهة مصر وأقيم مؤتمر حول تطويل السلوم لأنها لها طبيعة خاصة».

وأشار: «السلوم بها الكثير من المناظر الطبيعية ونحن في صدد إقامة مشروعات سياحية على أعلى مستوى بها».