بعد توقفه 8 سنوات.. مطار مصراتة الليبي يستقبل أول رحلة لمصر للطيران

أعلن مطار مصراتة الدولي في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن استقبال أول رحلة لشركة مصر للطيران، بعد توقف استمر لنحو 8 سنوات، وأوضح المطار أن شركة مصر للطيران ستبدأ رسمياً رحلاتها اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل، وتم الإعلان عن ذلك في بيان صحفي صادر عن مطار مصراتة.

أول رحلة مباشرة لمصر للطيران من القاهرة لنيودلهي

من ناحية أخرى، أقلعت أول رحلة مباشرة لشركة مصر للطيران من مطار القاهرة الدولي إلى العاصمة الهندية نيودلهي، في بداية شهر أغسطس الحالي، وذلك في إطار استراتيجية مصر للطيران لزيادة وجهاتها وتردداتها في قارة آسيا، التي تعتبر أحد أسرع المناطق نمواً في حركة السفر.

وصرح المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن زيادة الوجهات في قارة آسيا، يهدف أيضاً إلى خلق فرص تسويقية جديدة لشركة مصر للطيران.

زيادة التجارة بين مصر والهند

وأكد «زكريا» أنه نظراً للزيادة الملحوظة والمستمرة في التجارة والسفر بين مصر والهند، ستقوم مصر للطيران بتشغيل رحلات جوية مباشرة إلى نيودلهي، بمعدل 4 رحلات في الأسبوع، وتحديداً أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد.

وقال إن إضافة هذا الخط الجديد يعزز شبكة مصر للطيران في قارة آسيا، وسيتم دراسة المزيد من الرحلات المباشرة في المستقبل لتوفير الوقت والجهد للمسافرين، مما يجعل مصر للطيران الخيار المفضل للعديد من العملاء، وبهذا الخط الجديد، ستصبح إجمالي عدد رحلات مصر للطيران إلى الهند 9 رحلات أسبوعيًا، بمعدل 5 رحلات إلى مومباي و4 رحلات إلى نيودلهي.