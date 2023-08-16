معلومات عن الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا 2023.. الأقسام والمصروفات

أيام قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، ويحرص طلاب الثانوية العامة خلال تلك الفترة على معرفة كل ما يخص الكليات من كيفية التقديم والشروط المطلوبة والمصروفات الخاصة بها، وأبرزها الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا، والتي تضمن لخريجيها الحصول على فرص عمل مناسبة لسوق العمل.

وحددت الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التفاصيل الخاصة بها وبالتقديم لها عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها، لذا يوضح هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا 2023، والمصروفات الدراسية والأقسام الخاصة بها.

أقسام الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا 20231

وتضم الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا 2023 عدة أقسام، هي:

1ــ قسم الاتصالات: ويختص ذلك القسم بصيانة شبكات المحمول وأجهزة المراقبة والكهرباء، إضافة إلى محطات الأقمار الصناعية.

2 ــ قسم الإلكترونيات: ويختص هذا القسم بتصنيع أجهزة الراديو والتلفزيون، إضافة إلى تصنيع وتجميع السيارات ومكونات الإضاءة.

3 ــ قسم ميكاترونك: ويختص هذا القسم بصناعة السيارات وصيانة الأجهزة الطبية وحفر آبار البترول.

مصروفات الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا 2023

وحددت الكلية المصرية للتكنولوجيا مصاريف الكلية عبر صفحتها الرسمية، كالتالي:

1- قسم اتصالات: تصل مصاريف الفرقة الأولى لقسم اتصالات إلى 15 ألفا و429 جنيها.

2- قسم إلكترونيات: تصل مصاريف الفرقة الأولى لقسم إلكترونيات إلى 18 ألفا و59 جنيهًا.

3- قسم ميكاترونك: كما تصل مصاريف الفرقة الأولى لقسم ميكاترونك إلى 20 ألفا و688 جينها.

شروط الالتحاق بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا 2023

وتتمثل شروط الالتحاق بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا 2023 في الآتي:

- أن يكون الطالب حاصل على الحد الأدنى للقبول بـ الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا وفق مكتب التنسيق.

- ألا يقل مجموع الطالب في اللغة الإنجليزية والرياضيات عن 85%.

- لابد من اجتياز اختبارات القبول والقدرات والمقابلات الشخصية المؤهلة للالتحاق بالكلية.