«أبو نسب» يُبكي رامي ومحمد إمام.. والحاضرون: «ربنا يخليكم لبعض»

احتفى رواد السوشيال ميديا بمقطع فيديو لنجلي الزعيم عادل إمام، رامي إمام ومحمد إمام، يظهران فيه وهما يحتضنان بعضهما البعض احتفالاً بالانتهاء من تصوير أحدث أفلامهما السينمائية، وهو الأمر الذي لاقى ترحابا من جميع المتواجدين بالاستديو ليصفقا لهما على روح الأخوة والحب البادي عليهما.

أبو نسب.. أحدث أفلام نجلي عادل إمام

ووفقا لمقطع الفيديو القصير، والذي استغرق أقل من دقيقة، فإنَّ ابني الزعيم اللذين جمعهما موقع التصوير أثناء تجهيز أحدث أعمالهما الفنية؛ فيلم «أبو نسب»، بطولة النجم محمد إمام وإخراج رامي إمام ويشاركهما البطولة النجم ماجد الكدواني والذي كان حاضراً خلال تصوير هذا المقطع.

رواد السوشيال ميديا: «رامي» و«محمد» مثال الأدب والأخوة والفن

وعلق أحمد النجار، أحد رواد مواقع التواصل الذي قام بمشاركة هذا المقطع، «نجلا الزعيم عادل إمام يضربان المثل في الفن والأدب والأخوة والجمال».. حيث يظهر المخرج رامي إمام في الفيديو وهو يقول للحاضرين: «اسمحوا لي بقى.. أن أنا أقول اشتغلت مع الراجل ده 9 سنوات..» ويختنق صوته بالدموع ليحتضنه بسرعة شقيقه محمد إمام ويقبل رأسه.. ويقول: «يلا مبروك علينا وعايزين نفرح» قبل أن تدمع عيناه هو الآخر.. وتنهال دعوات الحاضرين ومباركتهما للشقيقين قائلين: «ربنا يخليكم لبعض يا أستاذ» «يا روحي».