في عيد ميلاد «باشا السينما المصرية».. قصة صعود كريم عبدالعزيز

يحتفل الفنان كريم عبد العزيز بعيد ميلاده، حيث إنه مواليد 17 أغسطس، ويعتبر فنانًا متميزا وهو واحد من أشهر نجوم الفن في العالم العربي، ويمتلك كاريزمته الخاصة، وتمكن من التميّز سريعًا والحصول على مكانة خاصة في قلوب جمهوره منذ أن ظهر على شاشة السينما أو التليفزيون، وذلك لتميز أدائه وأدواره التي تنوعت بين الكوميديا والأكشن.

إيرادات ضخمة لـ«بيت الروبي»

وبكاريزمته استطاع كريم عبدالعزيز أن يحقق إيرادات ضخمة في شباك تذاكر السينما المصرية، وكان آخر أعماله فيلم «بيت الروبي» الذي تجاوزت إيراداته 120 مليون جنيه بعد 7 أسابيع من عرضه.

فيلم «بيت الروبي» الذي يشارك في بطولته نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد وتأليف محمد الدباح وريم القشاش، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، ما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة.

كيف بدأ مشوار كريم عبدالعزيز؟

وبدأ كريم عبد العزيز مشواره التمثيلي منذ نعومة أظافرة، وكانت أول أدواره في الأفلام التي يخرجها والده المخرج الكبير محمد عبد العزيز في فيلم «البعض يذهب للمأذون مرتين» الذي شارك في عام 1978، مع الزعيم عادل إمام والفنان الكبير نور الشريف والفنانتين ميرفت أمين ولبلبة والفنان سمير غانم والفنان جورج سيدهم، وأما الفيلم الثانى هو «انتبهوا أيها السادة» مع الفنان محمود ياسين والفنان حسين فهمى والفنانة ناهد شريف، أما الفيلم الثالث كان مع الزعيم عادل إمام للمرة الثانية في فيلم «قاتل ما قتلش حد» وشارك في بطولته كل من، آثار الحكيم، إيمان، عمر الحريري.

فيلم «المشبوه» البداية الحقيقية

وكانت بداية شهرة كريم عبد العزيز بعد مشاركته في فيلم «المشبوه» للمخرج سمير سيف، بعد أن جسد دور ابن الزعيم عادل إمام والفنانة سعاد حسني، وهو العمل الثالث الذي يجمعه بالزعيم، كما أن هذا الفيلم كان أول طريق شهرته وحصوله على مكانة خاصة في قلوب الجمهور، ثم اختتم طفولته من خلال فيلم «منزل العائلة المسمومة» من إخراج والده، وبطولة، فريد شوقى، نادية لطفى، سمير صبرى، يسرا، تحية كاريوكا، وغيرهم.

واختفى بعد ذلك لفترة عن التمثيل والتحق بمعهد السينما قسم إخراج، وعمل مساعد مخرج لفترة وجيزة، حتى اختارته الفنانة القديرة سميرة أحمد للتمثيل في مسلسل «امرأة من زمن الحب»، وكان هذا المسلسل هو أول سلمة في طريقه وهو شاب، ثم شارك في فيلم «اضحك الصورة تطلع حلوة» مع أحمد زكى، وفيلم «عبود على الحدود» مع علاء ولى الدين، ثم لعب دور البطولة أمام النجمتين منى زكى وحلا شيحة من خلال فيلم «ليه خلتنى أحبك».

ثم كانت بدايته مع عالم النجومية بعد أن قام بدور البطولة في عدد من الأفلام منها «حرامية في الـ KG2»، و«حرامية في تايلاند»، و«الباشا تلميذ»، و«أبو علي»، و«واحد من الناس»، و«في محطة مصر»، و«خارج على القانون»، و«أولاد العم»، «فاصل ونعود»، ليختفي مرة أخرى عن السينما بسبب ضعف السيناريو الذى كان يعرض عليه حتى عاد مرة أخرى من خلال فيلم «الفيل الأزرق» الذى حقق نجاحا كبيرا ثم فيلم «نادى الرجال السرى» ليضع قدمه في تحقيق أعلى الإيرادات من خلال فيلم «الفيل الأزرق 2» الذى حقق أعلى إيرادات السينما المصرية.

وبهذه الكاريزما والأعمال التي خلدت اسم كريم عبد العزيز تمكن من الاستحواذ على قلوب جمهوره وجمهور عالم الفن، وأصبح فنانا من نوع آخر ينتظر الجمهور كل جديد يقدمه كريم عبد العزيز.