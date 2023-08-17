«الزراعة» تنفذ برنامجا لتدريب 200 طالب من 7 جامعات بـ«بحوث البساتين»

قال الدكتور أحمد حلمي، مدير معهد بحوث البساتين في وزارة الزراعة، إنّه جرى تنفيذ برنامج تدريبي لـ200 طالب وطالبة من قسمي الإنتاج النباتي والبساتين من كليات الزراعة بجامعات «عين شمس والقاهرة وبني سويف وبنها والمنيا وأسوان وجنوب الوادي».

وتضمن البرنامج تدريب الطلاب على الأعمال الفنية الزراعية وأعمال المشاتل وعمليات الإكثار بالطرق العادية وبنظام زراعة الأنسجة، فضلا عن التعريف بدور وزارة الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال المشاريع القومية الزراعية، التي تتضمن التوسع الأفقي والرأسي في الإنتاج الزراعي.

وشهدت التدريبات، التعريف بأقسام ووحدات المعهد البحثية، ورؤية وأهداف المعهد ورسالته في تطوير قطاع الزراعة لمواجهة التغيرات المناخية المتطرفة، ومساهمة المعهد في حل بعض المشكلات القومية لتوفير السلع الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمستهلك المصري، وتقليل الاستيراد والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، إضافة إلى تدريب الطلاب على الأساليب الحديثة في مجال تداول المنتج الزراعي البستاني، وكيفية تقليل الفاقد من مرحلة الجمع حتى وصول المنتج للمستهلكمن.

من جانبه، أكد الدكتور رمضان محمد، وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، أنّ البرنامج التدريبي يهدف إلى زيادة وعي الطلاب بكيفية التغلب على الآثار المناخية المتغيرة والآثار السلبية للأوبئة، مثل فيروس كورونا والحروب العالمية، إضافة الى تدريب الطلاب على الممارسات المعملية الجيدة، وكيفية استخدام الأجهزة المعملية بأقسام المعهد المختلفة.

وجرى التدريب بأفرع المعهد المختلفة على مستوى الجمهورية بديوان المعهد وأقسامه المختلفة، كأقسام الخضر والنباتات الطبية والعطرية بالدقي، ومحطة بحوث البساتين بالمنصورة، ومزرعة قها ومحطة بحوث شندويل وبحوث المراشدة وبحوث كوم امبو والحديقة النباتية بأسوان.