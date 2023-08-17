فيلم «وش في وش» يتصدر المركز الثاني في قائمة الإيرادات بـ507 آلاف جنيه

تصدر فيلم «وش في وش» المركز الثاني بين الأفلام الأخرى المتنافسة بدور العرض، وهو بطولة الفنان محمد ممدوح وأمينة خليل.

إيرادات فيلم «وش في وش»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم وش في وش حقق 507 آلاف جنيه، وتصدر المركز الثاني، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي كوميدي، من خلال التركيز على اختلاف الثقافات والطبقات الاجتماعية بين زوجين، وبسبب موقف ما تلتقي أسرة كل منهما في شقة واحدة.

بداية تصوير فيلم «وش في وش»

وبدأ تصوير الفيلم في شهر أكتوبر الماضي، وينتمي لنوعية الأفلام اللايت كوميدي، وبدأ عرضه بالسينمات أمس، بعدما أقيم العرض الخاص للفيلم وحضره عدد كبير من النجوم.

أبطال فيلم وش في وش

فيلم وش في وش، يجمع أمينة خليل ومحمد ممدوح، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، خالد كمال، سلوى محمد علي، دنيا سامي، من إخراج وليد الحلفاوي.