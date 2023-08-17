«5 جولات» يحصد 63 ألف جنيه في أول أيام عرضه: أخر ظهور سينمائي لـ مصطفى درويش

شهدت دور العرض السينمائي بدء عرض فيلم «5 جولات» أمس، وهو أخر أعمال الفنان الراحل مصطفى درويش، ويدور العمل في إطار تشويقي اجتماعي.

إيرادات فيلم «5 جولات»

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، إن فيلم «5 جولات» جاء بالمرتبة السادسة بين الأفلام المتنافسة، وحقق أمس فقط ما يقرب من 63 ألف جنيه.

أبطال فيلم «5 جولات»

يشارك في بطولة فيلم «5 جولات» عدد من النجوم الشباب، أبرزهم آدم الشرقاوي، نور خالد النبوي، داليا شوقي، إلى جانب الفنان ماجد المصري، وعايدة الأيوبي، ومصطفى درويش، ومطرب الراب آر سينك، والفيلم من تأليف محمد عبدالمعطي ويحيى علام، وإخراج مازن أشرف.

معلومات عن فيلم «5 جولات»

استمر تصوير فيلم «5 جولات» فترة طويلة، وقد تم الانتهاء من تصويره في شهر نوفمبر الماضي، وهو يعتبر أول فيلم عربي يتطرق إلى رياضة الـ MMA، فضلًا عن «الراب باتلز» وما يواجهه الشباب من أزمات وتحديات.