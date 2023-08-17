ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق ولاية هاواي الأمريكية إلى 111 قتيلا (فيديو)

ارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق التي اجتاحت إحدى جزر ولاية هاواي الأمريكية الأسبوع الماضي، إلى111 قتيلا، مع توقعات بزيادة عدد القتلى، في كارثة تعد الأشد فتكا في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من قرن.

من جهتها قالت الشرطة الأمريكية في بيان إنها عثرت على رفات 111 من الضحايا، حيث تواصل السلطات في جزيرة هاواي إحصاء القتلى والتعرف عليهم من خلال الحمض النووي وسجلات الأسنان، بحسب صحيفة «ذا هيل الأمريكية».

وقال حاكم ولاية هاواي الأمريكية، جوش جرين، إن عمليات الإغاثة التي تجرى بمساعدة الكلاب البوليسية المدربة، ولكن لم تمسح حتى الآن سوى ربع الأراضي في بلدة «لاهاينا» المنكوبة التي دمرت بشكل شبه كامل.

كوريا الجنوبية تقدم مواد إغاثة طارئة إلى حكومة هاواي

من جانبها قدمت حكومة كوريا الجنوبية، مواد إغاثة طارئة، مثل المياه المعبأة والغذاء والبطاطين والمولدات، إلى حكومة هاواي، لمساعدتها على الاستجابة لأضرار حرائق الغابات فى جزيرة ماوي.

فيما قال القنصل العام الكوري لدى هونولولو، لي سيو يونج، اليوم الخميس، إن حكومة بلاده كانت قد قررت تقديم مساعدة إنسانية طارئة بقيمة مليوني دولار أمريكي لحكومة هاواي في يوم 14 أغسطس الجاري، وسيتم تقديم المساعدة من خلال توفير المواد بقيمة حوالي 500 ألف دولار، والنقد بقيمة حوالي 1.5 مليون دولار لمؤسسة مجتمع هاواي، وهي منظمة إغاثة محلية، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب».

يونج: كوريا الجنوبية تلتزم بالتحالف القوي مع الولايات المتحدة

وأضاف لي سيو يونج: «الشعب الكوري الجنوبي يتمنى بإخلاص أن يتعافى سكان ماوي من الأضرار بسرعة وأن يعودوا إلى حياتهم اليومية، مبينا أن كوريا الجنوبية تلتزم بالتحالف القوي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وستقف دائما إلى جانبها في أوقاتها الصعبة».